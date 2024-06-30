Яна Рудковская в своем Телеграм-канале написала, что американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву. Об этом пишет РИА Новости. Как ранее сообщалось, переговоры с музыкантом велись больше года. Продюсер предполагает аншлаги на его концертах.

«Канье Уэст уже в Москве. Это супер-новость! Остановился в самом сердце столицы. Скрестили пальцы по шоу в Лужниках. Мои ставки, если оно будет – то 80 тысяч sold out (распродадут - ред.) за три дня. Ну ладно... Неделю максимум. Мега-крутой он конечно. Что тут вообще говорить!»



Недавно экс-помощница Канье Уэста Лорен Пишиотта подала судебный иск против рэпера, обвинив его в сексуальных домогательствах, нарушении контракта, незаконном увольнении и создании «враждебной рабочей среды», сообщает портал TMZ. По ее словам, Уэст отправлял вульгарные видео и текстовые сообщения с обилием нецензурной лексики, в которых склонял ее к сексу.