Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в Москву

Американский рэпер Канье Уэст уже прилетел в Москву и готовится к концерту в Лужниках. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщила продюсер Яна Рудковская.

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— Остановился в самом сердце Москвы! Скрестили пальцы по шоу в Лужниках. Мои ставки если оно будет, то 80 тысяч sold out за три дня. Неделю максимум, — написала Рудковская в своем Telegram-канале.



До этого стало известно, что исполнитель может приехать в Россию 8 июня. Переговоры с рэпером продолжались больше года. Главным желанием звезды является не только выступить в России, но и прогуляться по Москве, отпраздновав свое 47-летие в одном из мест столицы.

Позже агентство артиста сообщило, что Канье не приедет в Россию с концертом в ближайшее время. Отмечается, что выступление знаменитости стоит не менее пяти миллионов долларов, и никто не согласился выделить такие средства.