Польна назвала причину ухода из «Гостей из будущего»

Ева Польна много лет была солисткой группы «Гости из будущего». До сих пор Польну помнят с песнями «Метко» или «Люби меня по-французски». Певица считает их «хорошими и любимыми», но сейчас ей хочется делать более сложную и глубокую музыку.

Ева объяснила корреспонденту журнала «Собака.ru»., что ушла из группы потому, что устала развлекать публику. Ее намерения разошлись с творческими планами второго сооснователя «Гостей из будущего» Юрия Усачева.

«Одной из причин стало то, что я устала доказывать людям, и в том числе Юре, что я не фантик. Что я не стою на сцене исключительно для их развлечения. Я принципиально пишу музыку не для этого», — рассказала Польна



Ева занялась сольным творчеством: ей стало тесно в формате поп-музыки.

«Я мечтала сделать новый проект с музыкантами. В итоге я собрала коллектив, и мы начали делать все почти с нуля. И продолжаем до сих пор».



За 10 лет, с 2013 по 2023 год, артистка выпустила три альбома - «Поет любовь», «Феникс» и «Открытый космос».