Умер гитарист рок-группы «Цветы» и ВИА «Голубые гитары» Сергей Дюжиков

На 76-м году жизни после продолжительной болезни скончался гитарист Сергей Дюжиков. За время своей длительной карьеры музыкант был в составе таких групп, как «Скифы», ВИА «Голубые гитары», «Цветы» и других. С 1991 года артист жил в США.

О смерти Дюжикова сообщили его друзья в соцсетях. Трагичную новость также подтвердил ТАСС создатель и автор песен группы «Цветы» Стас Намин.

Сергей Дюжиков родился 27 июля 1948 года в Вене. Свой творческий путь музыкант начал в 1965 году, собрав свою первую, тогда еще школьную группу «Аргонавты». В 1966-м появился первый вариант группы «Скифы», просуществовавший всего несколько месяцев. На этом Дюжиков не сдался: он собрал второй, ставший постоянным состав коллектива и начал постепенно двигаться к признанию.

Будучи талантливым гитаристом, за свою карьеру Дюжиков поработал с «Голубыми гитарами», «Цветами», Игорем Крутым, Владимиром Пресняковым, ВИА «Магистраль». Переехав в 1991 году в США, он начал взаимодействовать в основном с местной кантри-сценой. В 2000 году Дюжикова пригласили играть в бродвейском мюзикле It Ain’t Nothing but The Blues.