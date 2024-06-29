Боня удивила поклонников откровенным признанием

Виктория Боня на своей страничке в социальной сети отвечала на вопросы подписчиков. Так, она сообщила, что действительно хочет усыновить ребенка и, по ее словам, даже начала собирать документы.

А еще экс-звезда откровенно ответила на вопрос о личной, интимной жизни. Виктория констатировала, что последний раз она занималась сексом полгода назад в Перу, пишет издание super.ru.

Ранее российская телеведущая, модель и блогер Виктория Боня рассказала о последствиях пластической операции у ее матери. Женщина делала подтяжку лица. Телеведущая не уточнила, что произошло.

Однако последствия она назвала «немного страшными». Боня добавила, что остается только ждать. Телеведущая отправляла 68-летнюю маму в Дубай для операции.