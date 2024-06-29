Анна Заворотнюк получила знак с того света

Смерть Анастасии Заворотнюк, известной актрисы и любимой «прекрасной няни» миллионов, оставила неизгладимый след в сердцах её поклонников и прежде всего, близких. Пятилетняя борьба звезды с раком головного мозга завершилась, но её семья и друзья продолжают искать способы сохранить её наследие и память. Дочь Анастасии, Анна Заворотнюк, недавно поделилась в социальных сетях трогательными архивными фотографиями своей матери.

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Снимки, на которых Анастасия изображена счастливой и неподозревающей о предстоящих испытаниях, были найдены в самом неожиданном месте. По словам Анны, она искала их везде и нашла благодаря «невероятному озарению», которое, как она уверена, было подсказкой от её ушедшей матери.

«Вдруг вчера в голову будто кто-то вложил посмотреть в одном из самых невозможных мест, и они оказались именно там. Спасибо, что помогла», — написала Анна, выражая уверенность, что это была знак от её матери.



Это открытие стало поводом для появления новой волны дискуссий среди поклонников.

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Некоторые считают, что семья использует воспоминания о звезде для поддержания интереса к её личности, в то время как другие видят в этом искреннюю попытку сохранить связь с любимым человеком. Ранее Анна говорила о своих чувствах и надежде, что её мать всегда будет рядом с ней, обещая в ответ «быть счастливой и никогда не сдаваться».