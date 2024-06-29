Киркоров вновь заметили за прилавком

Филипп Киркоров вновь стал продавцом. Поп-король эстрады не так давно участвовал в благотворительном базаре по продаже мороженого в ГУМе. Теперь же его заметили за прилавком с аксессуарами для гаджетов. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».

«Все, что нужно каждому цивилизованному человеку: наушники, провода, пауэр-банки, чехлы на телефоны и многое другое», - предлагал Филипп Бедросович.



Юлия Бордовских оказалась первой покупательницей. Она приобрела чехол для своего 15 ipone, но, поскольку она была с дочерью Марусей, то ребенку от Киркорова перепало немало подарков.

5 июня в ГУМе праздновали день мороженого, в эту дату многие артисты пришли в торговый центр, чтобы продавать десерт всем желающим. В этот раз на празднике помимо Киркорова отметились дрессировщик Аскольд Запашный, певец Валерий Сюткин, телеведущий Андрей Малахов, актриса Елена Захарова и другие звезды.