Ноги, ягодицы и не только. Самые дорогие страховки звездных тел

Среди западных звезд одним из популярных видов страхования является страховка «по частям». Артисты стремятся обезопасить себя на случай утраты товарного вида или навыков в случае форс-

Как рассказывает «Московский Комсомолец», начало положил актер немого кино Бен Терпин, застраховавший свой косящий взгляд на 25 тысяч долларов. Вслед за ним на 28 тысяч застраховала талию любимица Америки 40-х годов Бетт Дейвис, признанная одной из величайших актрис Голливуда.

Тенденция стала массовой. Так, певица Мэрайя Кэри застраховала ноги на миллиард долларов. Дженнифер Лопес - свою пятую точку на 30 миллионов долларов, такую же сумму получит Джулия Робертс, если что-то произойдет с ее улыбкой.

Кстати, Мадонна уже в немолодые годы захотела застраховать свою грудь на 20 миллионов долларов, но страховщики отказались. В итоге сумма страховки упала в десять раз, до 2 миллионов.

На миллион застрахованы грудь модели Холли Мэдисон, ноги певицы Рианны, и… гениталии вокалиста группы Van Halen Дэвида Ли Рота. Сми сообщали, что такую же страховку хотел оформить стриптизер Сергей Глушко (Тарзан). Но итог данной истории неизвестен широкой публике.

Еще одна обладательница пышных форм - Ким Кардашьян решила не отставать от прогрессивной моды на страхование. Теперь ее «вторые девяносто» застрахованы на 21 млн долларов.