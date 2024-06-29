Schoolboy Q подарил билеты фанату, который четыре месяца подряд писал о нем в соцсети

Рэпер Schoolboy Q подарил пять билетов на свое шоу поклоннику, который с 1 марта регулярно отмечал его в своих постах в соцсети X (бывший Twitter). Артист не выдержал такого напора и написал, что подарит этому «странному» парню странное количество проходок на концерт. При этом музыкант не удержался от шутки, отметив, что у его слушателя точно нет такого количества приятелей.

© Звук

Позднее Schoolboy Q пояснил, что специально закинул такую провокационную фразу с «маленькой ложью», чтобы выйти на связь с поклонником. Однако фанат не обиделся на небольшую прожарку и искренне порадовался тому, что его любимый артист сделал ему отличный подарок.

Ранее Schoolboy Q заявил, что воссоединение супергруппы Black Hippy вряд ли возможно. По словам рэпера, он и его коллеги по коллективу в лице Кендрика Ламара, Эб-Соула и Джея Рока сейчас идут разными путями.