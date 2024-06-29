Алексея Блиновского могут признать банкротом

Иск признании экс-супруга Елены Блиновской Алексея банкротом уже зарегистрирован в Арбитражном суде Ярославской области.

Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский.

Блиновский должен банку 7 млн 636 тысяч рублей. Если иск удовлетворят, Блиновскому грозит банкротство, оценка всего имущества и его конфискация, информируют РИА Новости.

То есть, у него реальный шанс потерять 40 земельных участков, 14 домов и квартиру в Москве площадью 132,2 квадрата, два джипа, мотоцикл, гидроцикл, грузовик и снегоход.

Защита бизнесмена Алексея Блиновского подала ходатайство в Следственный комитет РФ о прекращении его розыска МВД, сообщила адвокат Юлия Старостина. Она отметила, что местонахождение мужчины публично известно.

Он принимает участие в боевых действиях под Красногоровкой в Донецкой Народной Республике.