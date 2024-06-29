Элджей напал на журналиста из-за вопроса про Ивлееву

Алексей Узенюк, известный публике под сценическим псевдонимом Элджей, ударил корреспондента популярного Телеграм-канала после своего концерта в Москве.

Накануне в Москве на площадке Atmosphere состоялся концерт «Элджей + ANIKV». Рэпер подъехал через пару часов после начала вечеринки, на сцену вышел еще позднее. Он выступал примерно час, исполнил свои самые известные хиты, в том числе «Cadillac», и отправился на вокзал, чтобы уехать в Санкт-Петербург. Там с ним попытался побеседовать корреспондент ТГ-канала Shot.

Однако после вопроса о бывшей супруге Узенюка – Насте Ивлеевой, музыкант выбил микрофон у интервьера и скрылся в вагоне.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что рэпер Элджей не может выступать в России с нынешним репертуаром.

Как рассказал Рудченко, Элджей «очень хорошо зашел» молодежи из-за запретных тем. По мнению музыкального критика, сейчас такое творчество не будет принято в связи с нынешними обстоятельствами.