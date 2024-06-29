Боня рассказала о конфликте с Самойловой

Виктория Боня неожиданно для себя оказалась изгоем в шоу ТНТ «Выжить в Дубае». Звезды дружно объединились против нее.

Телеведущая рассказала журналистам издания Teleprogramma.pro что в свое время очень обрадовалась, когда узнала, что в шоу будет участвовать Оксана Самойлова. Боня решила, что они смогут объединить команду и показать высокий класс игры.

Но Самойлова, по словам Бони, решила выжить ее из проекта. Причем все происходило за спиной Виктории.

«Для меня это, как и для зрителей, стало большим сюрпризом. Я этого не ожидала. Оксана в глаза мне ничего подобного не говорила, это все было за кадром. И никто мне не говорил в глаза!» — удивилась Боня.



Правда, Оксана Самойлова в итоге извинилась перед звездой «Дома-2».

«Мне приятен тот факт, что Оксана мне написала и извинилась. Она сказала: «Вика, если мы тебя обидели, то извини, пожалуйста». Я считаю, что это позиция сильного человека», — резюмировала Виктория.



Страсти на шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» продолжают кипеть. На проекте зародился новый конфликт. Спровоцировала его Анна Седокова, которая присоединилась к звездной команде. Певица пришла на шоу и тут же начала конфликтовать со многими участниками, что, естественно, не понравилось команде. Седокова начала учить участников, как им себя вести, а также осудила за отношение к «народной» команде.