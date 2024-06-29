Лада Дэнс рассчиталась с налоговой

Лада Дэнс закрыла все долги перед налоговой. Полгода назад стало известно, что певица задолжала ФНС 968 тысяч рублей. Тогда ей грозили блокировка счетов и запрет на выезд за пределы России.

Исполнительница с декабря выплачивала долг по частям. И вот, как информирует Телеграм-канал shot, налоговики получили последний транш в размере 275 тысяч рублей. Теперь почти миллионная задолженность полностью оплачена.

В августе прошлого года Лада Дэнс попала в ДТП после концерта. Тем не менее, артистка продолжила выходить на сцену, ради одного из выступлений она даже покинула больницу до окончания лечебных процедур.