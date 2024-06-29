От матери Тимати требуют комментариев о ситуации с разводом Алсу

От Симоны Юнусовой ждут комментариев о скандале вокруг Анастасии Решетовой и мужа певицы Алсу. Фолловеры бомбардируют ее страничку в социальной сети с вопросами на эту тему.

Как известно, Решетовой приписывают тайный роман с Яном Абрамовым. Слухи об их отношениях ходят уже давно, и пару, предположительно уже не раз видели вместе. Алсу недавно приняла решение и публично объявила о расставании с супругом.

У Тимати подрастает сын Ратмир от Анастасии Решетовой, соответственно, Симона – его бабушка.

19 июня Решетова написала в личном блоге, что состоит в отношениях уже три года, сообщает gazeta.ru.

Юнусова пока на скандальную тему не высказывалась.

Перед разводом Алсу и Абрамов не жили вместе более полугода. Экс-супруг появлялся в доме только наездами.