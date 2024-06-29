Певица Tinashe раскрыла дату выхода своей новой пластинки

Лонгплей, получивший название Quantum Baby, заявлен как вторая часть трилогии, начавшейся с прошлогоднего релиза BB/ANG3L.

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О дате релиза певица объявила вместе с выходом своего свежего сингла Getting No Sleep, уточняет Pitchfork. Тинаше отметила, что в Quantum Baby предоставит своим слушателям возможность узнать ее глубже. В рамках своей грядущей пластинки артистка исследовала себя как человека и как художника.

"Меня никогда не помещали в рамки, поэтому Quantum Baby включает в себя все разные части, которые составляют меня как творца". Тинаше певица



Сейчас Tinashe активно покоряет чарты со своим TikTok-хитом Nasty. Подробнее о ее успехах читайте в свежем ежемесячном дайджесте «Музы Пульс», включающем в себя анализ главных трендов мира музыки.