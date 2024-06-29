На «Алых парусах» Алсу спела для выпускников знаменитую «Колыбельную»

В Северной столице прошел праздник выпускников «Алые паруса в юбилейный, 20-й раз. Концепция этого была посвящена самому главному в жизни каждого человека — семье.

На Дворцовой площади для вчерашних школьников выступали Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, Алсу, балет TODES, МОТ и многие другие. Вели вечер Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.

Ваня Дмитриенко выступил на праздничном концерте «Алые паруса» как капитан «шхуны любви». Он исполнил свои хиты, в том числе — «Венера-Юпитер».

Тося Чайкина сообщила, что у нее самой не было выпускного, и она счастлива, что может выступить на «Алых парусах, пишет 5 Канал.

А Алсу, сама многодетная мама, исполнила для вступающих во взрослую жизнь юношей и девушек трогательную «Колыбельную Медведицы» из мультфильма «Умка». Песня превратилась в маленький спектакль – на сцене появились мама-медведица с медвежонком, а на заднем плане на фоне звездного неба малыши читали сказку, сообщают ura.news.

Композиция была посвящена родителям, дедушкам и бабушкам выпускников.

На шоу присутствовали около 70 тысяч выпускников из почти 40 российских регионов и 16 зарубежных стран.

Кульминацией праздника было появление бригантины «Россия» с алыми парусами, которая прошла по традиционному маршруту: Троицкий мост, Эрмитаж, разворот у Дворцового моста, Троицкий мост.