Леонтьев прилетел в Москву, чтобы спеть на корпоративе

Не так давно 75-летний Валерий Леонтьев объявил о завершении музыкальной карьеры. Музыкант уже некоторое время как окончательно обосновался в США. Там у него с супругой есть недвижимость.

Однако частные концерты Валерий Яковлевич по-прежнему дает за большие деньги. Так, он накануне был замечен в Москве в одном из отелей в центре города. Там проходила вечеринка в честь дня рождения бизнесмена, который для развлечения гостей пригласил суперзвезд российской эстрады. Об этом сообщает СтарХит.

Как стало известно, на корпоративе выступали, как минимум, Николай Басков, открывший мероприятие, и Валерий Леонтьев. Видеоролик с Леонтьевым попал в интернет. Видно, что певец находится в отличной форме, прекрасно выглядит и двигается. Он исполнил ряд своих хитов и вызвал овации зала.

Ранее Борис Чигирев, директор Валерия Леонтьева, рассказал, с чем приходилось сталкиваться певцу.

Леонтьева активно критиковали за нестандартную, слишком объемную прическу, за обтягивающую одежду, обилие перьев, блесток и кожи в нарядах.