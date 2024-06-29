Обнародовано первое после операции заявление Кушанашвили

Отар Кушанашвили впервые вышел на связь из больницы. Заявление от него опубликовал российский журналист и обозреватель Владимир Полупанов.

20 июня в СМИ и социальных сетях прошла информация об экстренной госпитализации Кушанашвили. Вскоре Владимир Полупанов сообщил, что у Кушанашвили нашли онкологическое заболевание и прооперировали. Об этом пишет

«Комсомольская Правда».

В своем сообщении Отар поблагодарил всех, кто его поддерживает, и рассказал, что пережил две клинические смерти, вступил борьбу с раком, и сейчас его ждет тяжелый период восстановления.

«Я очень-очень-очень устаю, но я очень-очень-очень горд собой», - признался Кушанашвили.



Все это время, начиная с 20-го июня, Кушанашвили находился в реанимации. И вот сегодня наконец-то появились новости, что телеведущего перевели в отдельную палату. Так что на данный момент его состояние уже намного лучше, чем еще несколько дней назад.