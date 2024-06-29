Супермодель Ирину Шейк осудили за фото с радужным флагом

Супермодель Ирину Шейк осудили за фотографии с радужным флагом. Комментарии появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ирина Шейк стояла в синем облегающем платье и держала в руке радужный флаг. Российские поклонники супермодели осудили ее за поддержку ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«Неожиданно. Я думала, у вас другой взгляд на данное движение», «Не понимаю, зачем навязывать людям свои ценности. Делайте, что хотите у себя в спальне, это ваше право!», «Ирина, я так тебя любила. Зачем?», «Шейк, ну тебе точно не идет, разочаровала», «Ира, ну как так-то», — писали в комментариях.



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Ирина Шейк живет в США и растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом. Недавно Брэдли Купер пришел на кинопремьеру с наследницей.

В конце мая возникли слухи о возможной помолвке и свадьбе Брэдли Купера и супермодели Джиджи Хадид. Инсайдеры из окружения пары сообщили, что в ближайшее время звезды объявят эту новость. Отмечается, что актер и манекенщица также хотели бы завести совместного ребенка. Позже знаменитости впервые появились на публике после сплетен. Их засняли на музыкальном фестивале BottleRock в Калифорнии.

Ранее Ирина Шейк выложила редкое фото дочери от Брэдли Купера.