Волочкова рассказала о «сложных моментах» общения с дочерью

Анастасия Волочкова стала гостьей шоу Иды Галич «Звезда в ответе» на Муз ТВ. В частности, она рассказала о сложных и неприязненных отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным, от которого у нее родилась единственная дочь Ариадна.

Балерина призналась, что Вдовин так и не вернул ей долг в три миллиона долларов, пишет издание passion.ru.

«И сегодня его представляют бизнесменом. Конечно, хорошо быть бизнесменом за мои деньги, содержать все свои семьи. Но об этом толпа умалчивает», — заявила она.



При этом Ариадна болезненно относится к критике отца. Девочка достаточно долго прожила в его новой семье, когда училась в школе. И она недовольна, когда Анастасия ругает Вдовина.

«У нас возникают сложные моменты, потому что Ариша с большой болью переживает, когда я рассказываю правду и про свою маму, и про вот этого альфонса. Прости, Господи!» — сказала балерина.



Ранее Анастасия Волочкова резко высказалась о российском шоу-бизнесе. Балерина заявила, что у нее нет друзей среди знаменитостей, так как она не общается с лицемерными и двуличными людьми.