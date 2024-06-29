Покинувшего Россию Леонтьева заметили на корпоративе в Москве

Издание StarHit сообщает, что российский певец Валерий Леонтьев прилетел из США в Россию. По данным издания, артист, ранее объявивший о завершении карьеры, прибыл в Москву на корпоратив бизнесмена.

Леонтьева заметили в одном из столичных отелей, расположенном в центре города. По информации издания, там накануне с размахом отмечал 45-летий юбилей российский предприниматель.

В публикации говорится, что на мероприятии также присутствовал Николай Басков, который и открывал праздничный вечер. После него, утверждает StarHit, на сцене появился Леонтьев и исполнил свои главные хиты — «Дельтаплан», «Казанова» и «Всегда быть вместе не могут люди».

По данным издания, певец вышел на сцену в красной кожаной куртке с бахромой, майке и черных узких брюках. Также, пишет StarHit, образ артиста дополнила фирменная укладка и темные очки.

СМИ сообщали, что Леонтьев обосновался в Майами. 75-летний певец заявлял, что прекратил вести концертную деятельность, о планах возвращаться на родину он не упоминал.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров назвал Леонтьева большим мастером эстрады. Он отметил, что очень важно ценить вклад таких артистов в культуру. Киркоров также заявил, что Леонтьев скоро вернется на сцену. По словам артиста, его коллега взял отпуск, чтобы отдохнуть.