Юлия Савичева спела на закрытии молодежного форума «Утро»

На закрытии молодежного форума «Утро» в Екатеринбурге выступила певица Юлия Савичева. Она спела для участников мероприятия и студентов в кампусе УрФУ.

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На открытии форума выступал певец SHAMAN.

Форум собрал более 1000 молодых людей, которые трудятся на промышленных предприятиях всех шести регионов УрФО. Мероприятие прошло под эгидой уральского полпредства и Росмолодежи. В роли спикеров выступили полномочный представитель президента Владимир Якушев, губернаторы УрФО, представители крупного бизнеса.