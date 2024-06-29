Певица Алиса Вокс призналась, что страдает от заболевания крови

Бывшая солистка скандальной рок-группы «Ленинград» Алиса Вокс сообщила, что борется с редким заболеванием крови. В интервью на YouTube-канале спортсменки Аллы Шишкиной исполнительница призналась, что ушла из коллектива, в том числе по этой причине.

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— Это редкое заболевание — системное аутоиммунное заболевание крови. Раз в год делаю химиотерапию, — заявила Вокс.



Она указала, что первыми симптомами стали сухость во рту и боли в глазах. Изначально это не беспокоило певицу, она думала, что глаза болят из-за постоянного высокого ритма жизни, а рот сушит из-за жары.

По словам Вокс, болезнь обнаружили, когда она проходила полное обследование. Анализы крови показали странные результаты, поэтому врачи предложили ей дополнительную диагностику.

Певица отметила, что заболевание нельзя вылечить полностью, однако можно поддерживать здоровье химиотерапией, которую нужно проходить раз в год.

Канадская певица, актриса и композитор Селин Дион рассказала, что на протяжении 17 лет скрывала от публики свой диагноз. Во время приступов болезни артистка испытывала удушье и спазмы в гортани. Это, по словам исполнительницы, мешало ее профессиональной работе.