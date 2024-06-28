Тодоренко заявила, что ее муж Влад Топалов уже составил завещание

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что ее муж Влад Топалов уже составил свое завещание. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам Тодоренко, завещание было составлено еще два года назад. Телеведущая также призналась, что эта новость ее очень напугала.

«Я испугалась, за доли секунд успев накрутить себя до обморока», — рассказала она.



Впрочем ведущая добавила, что позже они с супругом обсудили это решение. Как вспомнила Тодоренко, певец объяснил свое решение желанием достойно воспитать сыновей. После этого разговора, как призналась ведущая, семья решила «придумать семейное дело», которое обеспечило бы их детям достойное будущее.

Ранее Тодоренко заявила, что ее брак с Топаловым раскритиковали в Сети.