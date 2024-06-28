Николаев зарегистрировал собственный портрет как товарный знак
Российский певец Игорь Николаев зарегистрировал собственный портрет в качестве товарного знака. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Роспатент.
Отмечается, что певец уже получил соответствующий сертификат от Роспатента. Как указано в карточке товарного знака, портрет был заявлен по шести пунктам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Кроме того, действие этого знака также распространяется на производство крепких алкогольных напитков.
В источнике также сообщили, что сам Игорь Николаев пока никак не прокомментировал патент.
Ранее Николаев подал заявку на регистрацию бренда «Привет, Андрей».