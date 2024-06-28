Медведева поделилась фотографией с Малининым

Фигуристка Евгения Медведева поделилась фотографией с фигуристом из США Ильей Малининым. Соответствующий снимок она опубликовала у себя в социальных сетях.

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На фотографии Медведева и Малинин стоят рядом друг с другом в каком-то помещении. Оба улыбаются в камеру.

«Вселенная схлопнулась», — подписала снимок Медведева.



Предположительно, фигуристы встретились в Японии.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и командных соревнованиях. На счету Малинина золото ЧМ-2024, победа в финале серии Гран-при ISU, титул чемпиона мира среди юниоров и две победы на взрослом национальном чемпионате.