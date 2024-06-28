Концерт Орбакайте в Израиле назвали провальным

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте отправилась выступать в Израиль, однако гастроли оказались провальными.

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Артистка поделилась кадрами выступления в своем блоге, но случайно поставила камеру в неудачном ракурсе, запечатлев практически пустой зал.

Как оказалось, на концерте было много свободных кресел, а среди немногочисленных зрителей были в основном люди пожилого возраста.

Ситуацию могла бы исправить знаменитая мать исполнительницы хита «Губки бантиком», но 75-летняя Алла Пугачева еще зимой вместе с детьми и мужем уехала на Кипр и больше в Израиль семейство не возвращалось.

Напомним, Кристина Орбакайте выступит с четырьмя концертами, последний из которых - в Тель-Авиве - пройдет 30 июня. Минимальная цена билета составляет 229 израильских шекелей, или около 5 тысяч рублей, максимальная - 459 шекелей (чуть более 10 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что уехавшая из России Алла Пугачева чувствует себя плохо из-за сильной жары на Кипре. На фоне влажности и высокой температуры у нее стали отекать ноги, певице тяжело ходить. Артистка засобиралась в Юрмалу, где обычно проводит летние месяцы.