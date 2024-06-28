Успенская подала ответный иск о защите чести к Киркорову

Певица Любовь Успенская подала ответный иск о защите чести и достоинства к Филиппу Киркорову из-за его заявлений в интервью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Иск поступил в Таганский районный суд Москвы. В нем говорится, что Киркоров распространил порочащие сведения в интервью под заголовком «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизнесе». Там певец назвал свою коллегу «попрошайкой» и что она «клянчит шмотки и подарки». Иск был принят к производству, дата заседания назначена на 8 июля. Успенская требует от певца десять миллионов рублей.

МУЗ-ТВ удалил интервью Филиппа Киркорова, из-за которого Любовь Успенская подала на него в суд

Ранее Замоскворецкий суд начал слушаниями по иску Киркорова о защите чести и достоинства к Успенской. Певец обвинил свою коллегу в том, что она назвала его «женоненавистником» в одном из интервью. Киркоров попросил суд обязать Успенскую опровергнуть все слова, «которыми она пыталась опорочить его честь и достоинство» и взыскать моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей и еще около двух миллионов на расходы. Певец пообещал направить эти средства на благотворительность в случае победы в суде. Успенская назвала иск «незаконным, необоснованным и не подлежащим удовлетворению».