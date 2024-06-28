Надежда Кадышева «послала» Mia Boyka

Молодая исполнительница Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) призналась, что ее обидела Надежда Кадышева, отказавшись записывать с ней совместную песню. Об этом Бойко рассказала в прямом эфире Первого канала.

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«Сейчас я готовлю народный альбом, и мне так обидно на самом деле... Я связалась с менеджментом Кадышевой, а она меня послала. Сказала, что не хочет со мной ничего делать», — посетовала артистка.



Mia Boyka предположила, что причиной отказа послужило то, что народная артистка России «просто не знает» ее.

В июне сообщалось, что певец Shaman поздоровался с Mia Boyka, поцеловав девушку в шею. Музыкант проходил сзади исполнительницы на премии Муз-ТВ, а затем, увидев Бойко, слегка приобнял и поцеловал девушку в шею.

Летом 2023 года Mia Boyka выражала симпатию Ярославу Дронову и называла его «классным». Тогда певица заявляла, что не знакома с артистом лично. После этого Shaman прислал девушке букет цветов. Он также уверил в интервью, что познакомится с Boyka: «Нормально, обнимемся и поцелуемся».