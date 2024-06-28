В семье Алсу разыгралась настоящая драма

Отношения Алсу с мужем Яном Абрамовым дали трещину давно. Супруг жил отдельно, ссылаясь на тотальную занятость. Алсу – женщина восточная, ему не перечила. До поры до времени… Потом злые языки нашептали, что у мужчины другая. И это Анастасия Решетова, бывшая избранница Тимати, мать его сына. Дошло до того, что очевидцы утверждали, что видели пару в Европе, они вместе летели на частном вертолете. Терпение у Алсу лопнуло и она подала на развод.

Однако Решетова открестилась от романа с женатым. Об этом девушка заявила в соцсетях. На что Алсу также нашла, что ответить: “Врет”. Видимо, у нее есть доказательства связи Решетовой и Абрамова. Суд дал супругом два месяца. Поклонники тут же заговорили о том, что, возможно, пара за этот срок сможет уладить отношения, ведь в семье подрастает трое детей. Но Алсу заявила, что развод – дело решенное, а два месяца требуются для того, чтобы урегулировать вопросы с разделом имущества.

В сети появилось видео, на котором модель Решетова поет песню Алсу

Ксения Собчак в соцсетях опубликовала фрагмент предложения о мирном урегулировании бракоразводного процесса со стороны Яна Абрамова, в котором говорится, что он выплатит супруге 2,5 миллиарда рублей. Однако певица ответила, что обратной дороги нет.

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