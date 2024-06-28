«ХЛЕБ» выпустили клип на песню «Едем купаться»

Хип-хоп-коллектив «ХЛЕБ» представил летний сингл «Едем купаться». В нем музыканты радуются поездке с друзьями на водоем и подтрунивают над теми, кто остался в «душном офисе».

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На композицию было снято комедийное видео, в котором трио купается в речке и жарит шашлыки. Сцены под водой, по-видимому, снимались в бассейне. В финале участник группы Кирилл Трифонов находит на дне сундучок, содержимое которого зрителям не показывается — в стиле «Криминального чтива» (1994).

В конце прошлого года «ХЛЕБ» выпустили клип на трек «В баню».