Лева Би-2* заявил, что хочет перезаписать песню «Мой рок-н-ролл» с Земфирой**

Лева Би-2*(признан иноагентом на территории РФ) заявил, что хочет перезаписать песню «Мой рок-н-ролл» с Земфирой** (признана иноагентом на территории РФ). Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Говорящие Головы».

Еще в начале 2024 года Егор Бортник*, более известный под псевдонимом Лева «Би-2», рассказывал, что он запретил исполнять песню «Мой рок-н-ролл» Юлии Чичериной из-за ее политической позиции.

Певец в очередной раз подтвердил, что хочет перезаписать песню, в которой звучит голос Чичериной.

«Если переписывать, то только с одной певицей — Земфирой*», — заявил он.



Бортник* добавил, что исполнять женскую партию в песне ранее отказалась Лайма Вайкуле.

«Она просто сказала: „Я не буду петь, потому что ее уже пела Чичерина“», — объяснил певец.



Ранее мы писали о том, что суд взыскал с Земфиры** задолженность по оплате взносов за капремонт.

*признан иноагентом на территории РФ

**признана иноагентом на территории РФ