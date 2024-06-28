Барецкий хочет отправить Пугачеву на лечение в Беларусь

В последнем интервью NEWS.ru шоумен Стас Барецкий выразил обеспокоенность состоянием здоровья народной артистки СССР Аллы Пугачевой, предложив ей переехать на лечение в Беларусь. По мнению Барецкого, климат Кипра, где сейчас проживает Примадонна, негативно сказывается на ее здоровье из-за высоких температур и интенсивного солнечного излучения.

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«Сейчас хочу ее в Беларусь отправить, в лучшую клинику. В Беларуси советская медицина до сих пор, это то, что нужно», — заявил Барецкий, уверенный в высоком качестве белорусской медицины и ее способности предоставить Пугачевой необходимое лечение.



Кроме того, Барецкий упомянул, что президент Беларуси Александр Лукашенко всегда хорошо относился к Пугачевой, что может способствовать более теплому приему и возможностям для лечения. Это заявление вызвало активные обсуждения в социальных сетях, где мнения разделились.

Некоторые поддержали идею Барецкого, считая, что более умеренный климат и качественное медицинское обслуживание могут поспособствовать улучшению здоровья артистки. Однако другие высказали сомнение относительно необходимости такого радикального переезда, указывая на возможные политические и личные неудобства, которые может испытать Пугачева в Беларуси.