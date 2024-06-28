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«Ундервуд» представили клип на композицию «Не спойлер»

Рок-коллектив «Ундервуд» выпустил сингл «Не спойлер».

«Ундервуд» представили клип на композицию «Не спойлер»
© Go.zvuk.com

Аранжировку для песни сделал композитор Дмитрий Емельянов, работавший с такими музыкантами, как Земфира* и «Обе две».

Лиричный трек дополнен черно-белым видео, снятым одним кадром в декорациях киностудии «Мосфильм». В нем группа играет в деревенском дворике на фоне сушащегося белья. Режиссером ролика выступил Алексей Боченин.

В апреле «Ундервуд» представили трибьют-альбом Булату Окуджаве «Проект О». В записи его принял участие актер Константин Хабенский.

* — Земфира Рамазанова включена Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.

Шоу-бизнес
Алексей Боченин
Дмитрий Емельянов
Булат Окуджава
Земфира Рамазанова
Константин Хабенский
Минюст России