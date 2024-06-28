«Ундервуд» представили клип на композицию «Не спойлер»
Рок-коллектив «Ундервуд» выпустил сингл «Не спойлер».
Аранжировку для песни сделал композитор Дмитрий Емельянов, работавший с такими музыкантами, как Земфира* и «Обе две».
Лиричный трек дополнен черно-белым видео, снятым одним кадром в декорациях киностудии «Мосфильм». В нем группа играет в деревенском дворике на фоне сушащегося белья. Режиссером ролика выступил Алексей Боченин.
В апреле «Ундервуд» представили трибьют-альбом Булату Окуджаве «Проект О». В записи его принял участие актер Константин Хабенский.
* — Земфира Рамазанова включена Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.