Продюсер обвинил Алсу в пиаре на разводе

Продюсер Павел Рудченко считает, что бракоразводный процесс певицы Алсу с Яном Абрамовым освещается в СМИ ради пиара артистки. Его слова передает издание Teleprogramma.pro.

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«Если бы это было не направлено на карьеру и подъем популярности, то эта история была бы очень тихой и внутрисемейной», — заявил музыкальный критик.



Рудченко подчеркнул, что изначально предполагал, что у исполнительницы будет такой же «развод напоказ», как у Ольги Бузовой.

«Ей уже за 40, поэтому нужно омолаживать аудиторию и работать с большим количеством контента, одного хита не хватит. <...> Вполне возможно, что возвращение на сцену будет вполне успешным», — также добавил эксперт.



Алсу была замужем за предпринимателем Яном Абрамовым с 2006 года. 27 мая стало известно, что певица подала заявление на развод.

Недавно сообщалось, что Абрамов попросил суд дать время на примирение с певицей. В итоге суд отложил разбирательство по делу на два месяца. Как сообщала Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Абрамов также заявил о готовности отдать экс-супруге активы на сумму 2,5 млрд рублей.