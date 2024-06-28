Названа причина смерти вокалиста рок-группы Crazy Town Сета Бинзера

Вокалист рок-группы Crazy Town Сет Бинзер, известный под псевдонимом Шифти Шеллшок, умер от случайной передозировки наркотиков. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил журналу People менеджер музыкального коллектива Хауи Хабберман.

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— Причиной смерти стала смесь отпускаемых по рецепту препаратов и «уличных» наркотиков. Он очень хотел исправить себя — к сожалению, ни у кого не было точных инструментов для этого, — цитирует слова Хаббермана People.



Фронтмен музыкальной группы Crazy Town Сет Бинзер умер на 50-м году жизни. Информация об этом появилась в медицинской картотеке Лос-Анджелеса во вторник, 25 июня. Тело музыканта было обнаружено в его доме в Лос-Анджелесе.

Блогера Никиту Литвинкова, известного благодаря мему «борщ с капустой, но не красный», экстренно доставили в больницу в Подмосковье в тяжелом состоянии. Причиной стала передозировка наркотиков. В начале июня блогер вернулся в Россию из Таиланда, где его задержали за нарушение миграционного законодательства. По словам туристов, там блогер часто употреблял запрещенные вещества и вел себя неадекватно.