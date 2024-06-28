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«Яндекс Музыка» ограничила доступ к страницам двух украинских исполнителей

Сервис «Яндекс Музыка» по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к страницам двух украинских исполнителей, поддерживающих ВСУ.

«Яндекс Музыка» ограничила доступ к страницам двух украинских исполнителей
© RT на русском
«В их песнях выявлен противоправный контент, в том числе по линии дискредитации ВС России. В настоящий момент доступ к страницам ограничен», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее выступил с законодательной инициативой о введении специальной маркировки «недружественная компания» и «недружественный бренд». В документе, который он предоставил в распоряжение RT, предлагается маркировать таким способом иностранные компании, финансирующие ВСУ, но при этом продолжающие работу в России.

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