Стас Костюшкин вспомнил громкий скандал

Стас Костюшкин стал новым героем подкаста «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук. В нем певец вспомнил, как много лет назад попал в центр скандала из-за статьи журналиста.

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Во времена дуэта «Чай вдвоем» музыканты часто давали интервью. Так, в одной из бесед со СМИ Стас рассказал, как во время гастролей в Читу они мылись в бане с Лаймой Вайкуле.

Присутствовала там и Наташа Королева, с которой Костюшкин целовался исключительно в щечку. Однако через несколько дней таблоиды опубликовали фейк, где написали об интимной связи Королевой и Стаса. Увидев это, певица пришла в ярость и подала в суд на музыканта.

«На меня подают в суд. Мол, я написал, что спал с Королевой в бане. Звоню Наташке, пытаюсь что-то сказать, извиниться, а она отвечает: «Вы все, выскочки, пытаетесь за счет нашего имени занять место. Так не работает! Ты меня понял?». И бросила трубку», – рассказал Костюшкин ведущему Марку Андерсону, добавив, что после этого с исполнительницей не общался около 10 лет.



Впервые Королева с ним заговорила на проекте «Театра Эстрады». Вместе они участвовали в одном проекте. Однако эту тему артисты больше никогда не поднимали.