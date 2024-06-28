Борис Корчевников признался, что отказался от мечты стать многодетным отцом. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале «Не Пруст».

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Несмотря на то, что Борису Корчевникову уже 42 года, у него до сих пор нет наследников. Женат телеведущий был только один раз — и то тайно, брак просуществовал чуть больше года.

По словам Корчевникова, все его мечты сбылись, кроме нескольких — рождение детей и счастливый брак.

«Мечта, от которой отказался? Стать многодетным отцом и мужем самой красивой девочки в России. Ну, а все остальное сбылось», — заявил он.



Телеведущий добавил, что сейчас сконцентрирован на работе.

«Первое заветное желание, чтобы „Спас“ стал самым лучшим телеканалом в мире. Самым классным, самым профессиональным, самым интересным. Интересным для всех: и для людей церкви, и для тех, кто далек от нее», — рассказал он.



Ранее мы писали о том, что перенесший операцию ведущий Борис Корчевников просит Бога об «исцелении хворей».