С Земфиры* взыскали долги за коммуналку

Мировой судья судебного участка Хорошевского района столицы взыскал с певицы Земфиры Рамазановой (признана в РФ иноагентом) задолженность по оплате коммунальных услуг в размере порядка 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда. ТАСС

«Мировым судьей судебного участка 346 Хорошевского района города Москвы вынесен судебный приказ о взыскании с Рамазановой Земфиры Талгатовны задолженности по оплате коммунальных услуг», — говорится в публикации. Однако сумма задолженности и штрафа не уточняется. Lenta.ru

Ранее Telegram-канал «Хуже и не скажешь» сообщил, что пациенты столичной стоматологической поликлиники № 53 заметили Земфиру в очереди на прием. Канал также опубликовал снимок Земфиры, который, как утверждалось, сделали очевидцы у медучреждения. Позже выяснилось, что снимок — фейк, он был сделан еще в 2018 году. News.ru