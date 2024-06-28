Megan Thee Stallion выпустила альбом Megan

Хип-хоп-артистка Megan Thee Stallion представила свой третий полноформатник Megan. Пластинка стала ее первой работой в качестве независимого музыканта.

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В релиз вошло 18 композиций, в том числе фиты с Викторией Моне, GloRilla и UGK, а также песня Otaku Hot Girl, в которой Меган семплирует некий малоизвестный аниме-сериал.

«Это музыка, которая мне бы понравилась, если бы я не была Megan Thee Stallion. Я не хочу говорить, что я погружаюсь в другие жанры. Я просто погружаюсь в другие звуки. Но это все еще очень похоже на Megan Thee Stallion», — поделилась звезда.



По словам рэперши, в альбоме она не зацикливается на грусти и гневе, а рассказывает в том числе о позитивных моментах своей жизни.

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