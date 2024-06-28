Артист Blood Orange напишет музыку для бродвейской постановки
Британский R&B-исполнитель Девонте Хайнс, он же Blood Orange, станет автором музыки к новой бродвейской пьесе под названием Job.
По сюжету произведения, написанного Максом Вольфом Фридлихом, женщина по имени Джейн становится героиней вирусного видео и находится на грани увольнения с работы. За помощью она приходит к кризисному психологу.
По словам продюсера постановки Ханны Гетс, Blood Orange — «прекрасный рассказчик», и его музыка «обогащает тематические и повествовательные нити» пьесы, «углубляет ее эмоциональный резонанс».
Премьера шоу в нью-йоркском театре Hayes намечена на 30 июля, передает Pitchfork.
Последним релизом артиста стал EP «Four Songs», увидевший свет в 2022-м.