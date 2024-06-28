Состояние телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили осложнило развитие опасного для жизни воспалительного процесса — перитонита. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

20 июня стало известно о госпитализации 53-летнего Кушанашвили из-за проблем с желудком. Сообщалось, что журналист плохо себя чувствовал несколько недель, но не обращался к врачам. По словам племянницы журналиста, он был прооперирован. Врачи также обнаружили у Кушанашвили опухоль.

По информации Mash, шоумена прооперировали дважды, и впереди его ждет еще одно оперативное вмешательство для удаления злокачественной опухоли из кишечника

«У Кушанашвили развился перитонит - смертельно опасное воспаление, которое может привести к нарушению функций органов», - утверждает канал.



По словам источника из близкого окружения Кушанашвили, сейчас журналист находится в реанимации на ИВЛ, он приходит в себя, но не в состоянии разговаривать. Как только шоумен восстановится, его переведут в онкологический центр в Москве. Близкие навещают его ежедневно.