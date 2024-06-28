Предполагаемую любовницу мужа Алсу Решетову затравили в Сети

Модель Анастасия Решетова решила справиться с хейтерами в Сети, закрыв комментарии под ее постами для всех пользователей. Теперь ей не могут писать ни злопыхатели, ни поклонники.

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Свой поступок бывшая невеста рэпера никак не объяснила, но, предположительно, произошло это из-за сообщений о связи с мужем певицы Алсу. За последние недели ей отправили десятки негативных комментариев. Ее обвинили в разрушении чужой семьи, а также сокрытии романа с женатым. Но сама Решетова это все отрицает.

Напомним, что слухи о связи Анастасии с бизнесменом Яном Абрамовым появились давно, но никаких подтверждений не было. Все изменилось после того, как Алсу подала на развод. Тогда она отреагировала на заявление модели о недопустимости отношений с женатым мужчиной словом «врет», тем самым заверив фанатов, что Решетова сыграла роль в расставании супругов.

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К слову, по слухам, именно измены стали причиной развода певицы с бизнесменом. Инсайдеры сообщали, что Абрамов уже давно не жил с Алсу и возвращался домой «набегами».

Ранее Алсу опровергла планы Яна Абрамова выплатить ей 2,5 млрд рублей при разводе.