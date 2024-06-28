Илья Варламов* оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом) на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать Варламова Илью Александровича виновным… Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — приводит слова судьи корреспондент агентства.



Протокол против блогера о дискредитации армии России Тверской районный суд Москвы зарегистрировал 30 мая.

В феврале Telegram-канал Shot писал, что у Варламова обнаружили долг на сумму 1 млн 55 тыс. рублей, в связи с чем его ищут судебные приставы.

Варламова признали иностранным агентом 23 марта 2023 года. По версии Минюста, блогер распространял публикации иностранных агентов — телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) и главного редактора «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом). Помимо этого, его уличили в распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, ведомство нашло доказательство поддержки Варламова от иностранных источников.

* признан в РФ иностранным агентом