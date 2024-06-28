Буланова рассказала, на что безрассудно тратит большие деньги

Певица Татьяна Буланова рассказала о том, что покупка туфель стала для нее увлечением, которое помогает расслабиться и получить удовольствие, несмотря на то, что она понимает безрассудность таких трат. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

© РИА Новости

По словам артистки, работа отнимает все ее время, но, несмотря на это, у нее есть увлечение, которое доставляет ей настоящее эстетическое удовольствие.

«Если, конечно, можно назвать это хобби. Я обожаю обувь. Причем не просто обувь, а именно туфли. Мне нравятся и интересные фактура, цвет, форма каблука, форма носка, материалы – на все эти детали обращаю внимание», - пояснила она.



Буланова призналась, что не может отказать себе в удовольствии купить новую пару, даже понимая, что «безрассудно тратит деньги».

«Я коллекционирую туфли. Когда плохое настроение, могу открыть коробки, выбрать пару туфель - у меня есть шелковые, расшитые стразами, - посмотреть на них, надеть, сделать несколько шагов по дому. И настроение улучшается», - заметила певица.



Ранее СМИ сообщили, что муж Татьяны Булановой бизнесмен Валерий Руднев, занимающийся ресторанным бизнесом в Москве и Санкт-Петербурге, задолжал приставам почти 9 миллионов рублей.