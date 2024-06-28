Издание DJ Mag опубликовало рейтинг лучших фестивалей 2024 года

Британский журнал DJ Mag представил список из ста лучших музыкальных фестивалей этого года, определившийся путем публичного голосования. В 2024-м было зарегистрировано рекордное количество голосов.

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Топ, как и в прошлом году, возглавил фестиваль электронной музыки Tomorrowland, проводящийся в бельгийском городе Бом. В первую пятерку также вошли американский EDC Las Vegas, румынский Untold Festival, американский Ultra Music Festival и британский Creamfields.

Ранее фестиваль EXIT в Сербии, занявший в топе восьмое место, раскрыл финальный лайнап 2024-го.

Недавно мы рассказывали о главных фестивалях России и мира.