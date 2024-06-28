Telegram-канал SHOT утверждает, что налоговая начислила блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) новый долг на 12 миллионов рублей. По данным SHOT, налоговики начисляют блогеру долги по итогам проверки, которая все еще продолжается.

В январе сообщалось, что Лерчек и ее муж Артем Чекалин погасили все свои задолженности. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что они возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму в 504 миллиона рублей.

В мае адвокат Чекалиных Константин Третьяков сообщил ТАСС, что у них сейчас нет задолженностей перед налоговой. До этого Telegram-каналы сообщали, что у Лерчек снова появился долг в 20 миллионов рублей.

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Адвокат объяснил, что его клиенты подали налоговые декларации за 2023 год, поэтому в системе Федеральной налоговой службы отразилась сумма к оплате. Срок уплаты налога заканчивается 15 июля, отмечал юрист.