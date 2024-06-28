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Уехавшая на Украину певица не оплатила долги в России

Уехавшая на Украину певица Мария Максакова (внесена Минюстом в список иноагентов) не оплатила долги в России на сумму более 60 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Уехавшая на Украину певица не оплатила долги в России
© РИА Новости

Первая задолженность составляет 29,8 тысячи рублей, кроме того, за неуплату начислено 4233 рубля. Вторая — взыскания имущественного характера в пользу физических или юридических лиц — на 25 тысяч рублей, которая также не была погашена, после чего было начислено взыскание на две тысячи рублей.

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Максакова окончательно покинула России в 2022 году. Певица открыто поддержала легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон» (организации признаны террористическими и запрещены в РФ). В мае 2023 года Минюст признал певицу и бывшего депутат Госдумы иностранным агентом.

Шоу-бизнес
Мария Максакова-Игенбергс
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