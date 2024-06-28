Уехавшая на Украину певица не оплатила долги в России

Уехавшая на Украину певица Мария Максакова (внесена Минюстом в список иноагентов) не оплатила долги в России на сумму более 60 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Первая задолженность составляет 29,8 тысячи рублей, кроме того, за неуплату начислено 4233 рубля. Вторая — взыскания имущественного характера в пользу физических или юридических лиц — на 25 тысяч рублей, которая также не была погашена, после чего было начислено взыскание на две тысячи рублей.

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Максакова окончательно покинула России в 2022 году. Певица открыто поддержала легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон» (организации признаны террористическими и запрещены в РФ). В мае 2023 года Минюст признал певицу и бывшего депутат Госдумы иностранным агентом.