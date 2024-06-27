Ревва снова женился на своей жене

Российский комик, певец и актер Александр Ревва отпраздновал 20 лет совместной жизни со своей супругой Анжеликой. Об этом сообщает StarHit.

Отмечается, что в честь фарфоровой свадьбы пара устроила шумную вечеринку, на которую были приглашены звезды шоу-бизнеса. По традиции семьи шоумена, новая годовщина сопровождалась повторной церемонией бракосочетания. Поэтому супруги вновь произнесли друг другу клятвы любви и верности.

Кроме того, супруги были облачены в соответствующие наряды — классический костюм для Александра и белое платье с фатой для Анжелики. Такой дресс-код поддержали и гости — белое платье надели на себя Наталья Подольская и актриса Наталья Бардо, а мужчины пришли в костюмах и брюках.

Ранее Александр Ревва показал фанатам своих повзрослевших дочек.